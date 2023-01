Kvaratskhelia è tornato: e c’era chi lo criticava

Kvicha Kvaratskhelia brilla in Napoli-Juventus, il georgiano segna un gol ed offre due assist a Rrahmani e Osimehn.

Kvaratskhelia segna e zittisce tutti in Napoli-Juve. Il giocatore georgiano zittisce le critiche ingenerose che gli sono piombate addosso dopo appena due partite non giocate al massimo. Spalletti lo manda di nuovo in campo da titolare contro la Juve e lui lo ripaga con un gol bellissimo nel 5-1 del Napoli sulla Juve.

Dopo la rete di Rrahmani il georgiano sembra trovare anche maggiore serenità e comincia con una serie di serpentine, dribbling e scatti che fanno impazzire gli avversari. Insomma Kvaratskhelia con la Juve ritrova forza, fiducia e coraggio e con un Osimhen in queste condizioni sembra davvero difficile poterli fermare.

Napoli-Juventus: il tabellino

RETI: 14′ e 65′ Osimhen, 39′ Kvaratskhelia, 41′ Di Maria, 55′ Rrahmani, 72′ Elmas

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui (65′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (78′ Ndombele); Politano (46′ Elmas), Osimhen (78′ Raspadori), Kvaratskhelia (86′ Lozano). Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Sirigu, Bereszynski, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Raspadori, Simeone

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa (74′ Iling jr), McKennie, Locatelli (56′ Paredes), Rabiot (83′ Soule), Kostic; Di Maria (74′ Miretti); Milik (56′ Kean). Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Fagioli, Kean, Soulé, Iling-Junior

ARBITRO: Doveri (VAR: Mariani)

AMMONITI: Danilo (J)

ESPULSI: