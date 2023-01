Edo De Laurentiis prende in giro la Juventus: il gesto dopo la sconfitta 5-1 fa infuriare i tifosi bianconeri

La Juventus cade sotto i colpi del Napoli, Edo De Laurentiis ruba la scena con un gesto che scatena l’ira dei tifosi bianconeri dopo la sconfitta 5-1.

La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Napoli con un risultato di 5-1. I tifosi del Napoli hanno esultato per la vittoria della loro squadra e tra di loro c’era anche Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente del Napoli. Edoardo è stato ripreso dalle telecamere mentre festeggiava e mimava il segno dei cinque gol segnati dalla squadra azzurra. Questo gesto ha scatenato l’ira dei tifosi bianconeri, ma ha rafforzato la gioia dei tifosi del Napoli.

Questa vittoria ha permesso al Napoli di aumentare il loro vantaggio sulla Juventus nella classifica della Serie A a 10 punti. Con questo risultato, il Napoli si è posizionato al primo posto in classifica, mentre la Juventus è scivolata al secondo posto. La gioia dei tifosi azzurri dopo questa vittoria non accenna a diminuire e la squadra di Spalletti continua a dimostrare il suo valore in campo.