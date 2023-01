Raffaele Auriemma “distrugge” un tifoso della Juventus: il botta e risposta dopo la sconfitta del 5-1 contro il Napoli

Raffaele Auriemma risponde alle accuse di un tifoso juventino, dopo la sconfitta per 5-1 contro il Napoli.

Il Napoli ha umiliato la Juventus con una sconfitta per 5-1, portando i partenopei a dieci punti di vantaggio sui bianconeri. Questo ha scatenato un botta e risposta tra un tifoso della Juventus e il giornalista Raffaele Auriemma, noto per la sua fede azzurra. Il tifoso bianconero ha accusato i tifosi del Napoli di essere poco eleganti nei loro festeggiamenti, ma Auriemma ha risposto sottolineando che il Napoli ha spesso avuto la meglio sulla Juventus nel calcio moderno e che è giusto gioire per una vittoria.

“Voi giocate il migliore calcio e lo avete dimostrato anche contro di noi. Ma mi sorprende la vostra poca eleganza nei festeggiamenti, non si deride l’avversario”. “Da Napoli dite che avete rifilato spesso cinque gol alla Juventus, ma non mi sembra. Noi nemmeno festeggiamo quando vinciamo in modo così netto contro di voi perché per la Juventus battere i partenopei con facilità è la normalità, non un evento”.

Raffaele Auriemma, collegato dagli studi di Tele A risponde: “Ma forse tu parli di una epoca antica. Se parliamo del calcio moderno, le assicuro che spesso il Napoli si è imposto sulla Juventus. E mi sembra giusto gioire per una vittoria. Lei parla di eleganza, ma se è vestito come un fantoccio”.

Inoltre Auriemma ha citato il noto quotidiano sportivo TuttoSport che ha celebrato la vittoria del Napoli con un titolo che fotografa perfettamente ciò che sta accadendo in questa stagione e che ora è molto più corretto e rispettoso di quanto succede rispetto al passato.

uttoSport ha celebrato la vittoria del Napoli? Il titolo del quotidiano torinese (“L’anno del Napoli. Il Napoli umilia la Juve: 5-1 al Maradona”, ndr) è a mio avviso giusto e fotografa pienamente quanto sta accadendo in questa stagione. Guardate che questo giornale è molto cambiato nel corso degli anni: è molto più corretto e rispettoso di quanto succede. Io collaboro ancora con TuttoSport, scrivo per questo giornale”. Ha sottolineato Auriemma.