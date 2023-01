Cassano: “La Juve fa schifo, Allegri ha solo culo” poi elogia Spalletti

Antonio Cassano demolisce la Juventus e il suo allenatore dopo la sconfitta di Napoli: ” fanno schifo, Allegri ha più culo che anima”.

Antonio Cassano, l’ex calciatore barese, ha espresso la sua opinione sull’umiliante sconfitta della Juventus contro il Napoli, elogiando gli azzurri per la loro prestazione straordinaria allo stadio Maradona. Nella trasmissione televisiva “Bobo TV”, Cassano ha espresso il suo parere senza mezzi termini, criticando l’allenatore Massimiliano Allegri e sottolineando come la Juventus abbia giocato male in molte partite.

“La Juventus in tutte le gare in cui ha giocato ha fatto schifo. Solo contro la Lazio c’è stata un’eccezione. Stasera si è visto un Napoli che ha fatto 90 minuti di dominio in lungo e in largo, mostrando un gioco fluido e un’intelligenza tattica eccezionale. La Juventus, d’altra parte, ha creato occasioni solo su due errori di Amir Rrahmani. E’ veramente umiliante vedere una squadra del livello della Juventus essere sconfitta in questo modo“, ha detto Cassano.

L’ex calciatore barese ha poi aggiunto: “I cinque gol subiti sono solo la conclusione di una serie di partite pessime che la Juventus ha fatto, contro squadre con qualità inferiori come Lecce, Udinese, Cremonese e le altre vittorie. E’ evidente che c’è qualcosa che non va nella Juventus”.

“Sentire Giovanni Galeone che continua a dire che Allegri ha rifiutato Real, Chelsea e le altre sono cagate. Non si può sentire più una persona che prende le difese di un allenatore che ha più culo che anima. Luciano Spalletti ha vinto meno di Allegri ma lui è un genio“, ha concluso Cassano.