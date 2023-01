Il Napoli schiaccia Juve, la reazione di Peppe Iodice diventa virale sui social

Napoli-Juve, la gioia di Peppe Iodice: l’esilarante video sui social Il comico napoletano esulta per la vittoria degli azzurri

La vittoria del Napoli contro la Juventus ha fatto esultare non solo i tifosi azzurri, ma anche i tanti vip del mondo dello spettacolo che si dichiarano tifosi della squadra partenopea. Tra questi c’è Peppe Iodice, il comico napoletano che ha deciso di condividere la sua gioia sui social postando un video esilarante al termine del match.

Nel video, Peppe Iodice si mostra in mezzo ai tifosi del Napoli, tutti in festa per la vittoria contro la Juve. Con un sorriso stampato in faccia e gli occhi che brillano, il comico partenopeo esulta e urla frasi di gioia, accompagnando i tifosi in un’esplosione di entusiasmo. Il video è diventato subito virale, ricevendo migliaia di visualizzazioni e commenti positivi da parte dei fan.