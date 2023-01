Ziliani esalta il Napoli: “Ha vinto il calcio!” e demolisce la Juventus

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato la straordinaria prestazione del Napoli contro la Juventus su Twitter: Ha vinto il calcio.

Ziliani sui social ha dichiarando che “lo Scudetto ora è vicinissimo” e che “il Napoli intontisce di gioco e di gol una penosa Juventus”.

“Il Napoli intontisce di gioco e di gol una penosa Juventus: la stessa penosa squadra delle 8 vittorie consecutive osannate dai media come le 8 meraviglie del mondo. Invece la milionaria corazzata di Max Allegri è come la società, sta colando a picco. La vittoria del Napoli è naturalmente fondamentale: intanto perché trionfa il calcio, poi perché lo scudetto, lontano come data, è ora vicinissimo. Per la Juventus non cambia niente: saranno i tribunali a stabilirne la classifica, che difficilmente sarà una buona classifica”.

Il Napoli travolge la Juventus

La prova del Napoli contro la Juventus è stata maestosa, secondo Ziliani, che ha criticato la squadra bianconera definendola “penosa” e accusandola di proporre un “anti-calcio” che tre anni fa aveva portato all’esonero di Allegri. Il giornalista ha sottolineato che non cambia nulla per la Juventus, che dovrà attendere i tribunali per stabilirne la classifica, che difficilmente sarà positiva.

“In quanto alla Juventus, che è bene ricordare ha perso 5 partite su 6 nel girone di Champions uscendo con vergogna, ha continuato anche stasera a proporre quell’anti-calcio che 3 anni fa era costato il licenziamento ad Allegri. Poi rimesso in tolda. Ancora con l’anti-calcio”

In generale, secondo Ziliani, la vittoria del Napoli è fondamentale perché “trionfa il calcio” e perché il traguardo dello scudetto adesso è molto più vicino.