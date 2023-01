Napoli-Juventus, la differenza è tutta in una sola immagine

La differenza tra Napoli e Juventus in una sola immagine, ecco come la squadra di Spalletti si è distinta dalla Juventus di Allegri.

Il Napoli ha stravinto il big match contro la Juventus dominando in lungo e in largo contro la squadra di Massimiliano Allegri al Maradona. In pochissimi momenti i bianconeri hanno dato l’impressione di poter restare davvero in partita perché i ragazzi di Luciano Spalletti sono stati superiori in ogni zona del campo.

La differenza tra Napoli e Juventus in una sola immagine

Gli azzurri non hanno assolutamente cambiato il loro modo di giocare al cospetto della Vecchia Signora e fin dai primi minuti hanno fatto circolare il pallone con una certa fluidità e cercando di andare in verticale appena c’era lo spazio giusto.

Si potrebbero individuare tanti momenti del match dello stadio Diego Armando Maradona per capire quali sono le differenze attuali tra queste due squadre ma ce n’è una che più di altre ne delinea le mentalità.

Sul risultato di 3-1 Bremer recupera un pallone vincendo un contrasto con Kvaratskhelia e evita che finisca in angolo: in quel momento, dopo essersi girato, il difensore brasiliano vede arrivare Mario Rui che riaggredisce la palla persa partendo da lontano e mettendo pressione sulla linea di fondo. Poi c’è l’errore tecnico in impostazione del calciatore della Juve, con la palla recuperata dal Napoli e Kvara che crossa per il poker di Osimhen di testa.

Il recupero di Mario Rui 💪

L’assist di Kvara e il gol di Osimhen ⚽

Nel 4-1 c’è tutto il Napoli di Spalletti 🤩#NapoliJuve #DAZN pic.twitter.com/5mzJOaJXzL — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 14, 2023

Questa immagine rappresenta perfettamente la differenza tra le due squadre in questo momento: il Napoli ha dimostrato una mentalità vincente, con un gioco di squadra solido e una capacità di recuperare palla e ripartire rapidamente. La Juventus invece, nonostante le ottime individualità in rosa, non è riuscita a creare un impianto di gioco che esaltasse le caratteristiche dei giocatori e ha dimostrato una mentalità più fragile.

La mentalità vincente del Napoli

Il Napoli lo scorso anno, con calciatori diversi in rosa, aveva messo le basi di un lavoro che sta raccogliendo i suoi frutti quest’anno con interpreti differenti. Quando si parla di ‘percorso’, di ‘mentalità’, si intende soprattutto questo. Vedremo il prosieguo del campionato cosa ci riserverà ma, al momento, non è difficile individuare le squadre che hanno una identità tattica e tecnica ben precisa e squadre che non ne hanno o che sono ancora alla ricerca.