“Chi sarà più contento alla fine?”: Conte sfida la Roma e lancia un messaggio

Il tecnico azzurro a Sky Sport prima del match: parole al miele per Ranieri ma niente sconti.



Antonio Conte accende la sfida tra Napoli e Roma. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico azzurro ha lanciato un messaggio chiaro: “C’è grandissimo rispetto nei loro confronti e di Ranieri, c’è un confronto e poi vediamo alla fine chi sarà più contento”.

Sul momento della squadra nessun dubbio: “Stanno tutti bene, dopo le nazionali hanno smaltito le fatiche: siamo pronti”. Sulla Roma di Ranieri avverte: “Hanno ottimi giocatori con grande qualità in campo e in panchina”.

Niente pressioni per la vetta della classifica: “Ai ragazzi dico sempre di non guardare gli altri, dobbiamo mettere i paraocchi e fare la nostra corsa. Chi è davanti ha vinto il campionato e l’Europa League, non parliamo di squadre qualunque. Noi lavoriamo partita dopo partita”.

Infine, il tecnico svela le scelte a centrocampo: “Lobotka ha 30 anni e maggiore esperienza, oggi è un giocatore già fatto. Billy Gilmour è un ragazzo di 24 anni che ha grande potenzialità e per il Napoli è stato un ottimo acquisto”.