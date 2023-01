Il Napoli schianta la Juventus: il commento di Lele Adani fa impazzire i tifosi azzurri

Adani ha anche criticato la Juventus, evidenziando come il colore della squadra sia il nero e sollevando dubbi sulla programmazione e sul lavoro svolto da Massimiliano Allegri in questo anno e mezzo. La sconfitta subita dai bianconeri è stata una batosta sotto tutti i punti di vista e ha dimostrato che il Napoli è una squadra in grado di competere con i migliori club europei.

«Calcio meraviglioso del Napoli e vittoria molto netta. È un arcobaleno che onora il merito, è la squadra migliore del nostro campionato, non ci sono dubbi. Il colore della Juve è il nero, bisogna porsi dei dubbi sui significati degli otto risultati, in contrapposizione con la batosta sotto tutti i punti di vista. Dubbi su Allegri, su quanto fatto in questo anno e mezzo e sulla programmazione».

La vittoria del Napoli contro la Juventus è stata un momento indimenticabile per i tifosi del club campano, che hanno assistito alla grande prestazione della loro squadra e all’arcobaleno di emozioni che ha onorato il merito dei giocatori. Questa partita ha dimostrato che il Napoli è una squadra forte e competitiva, pronta a lottare per le posizioni di vertice del campionato.