Premio Scudetto e Champions: De Laurentiis vuole tutto, le cifre

Aurelio De Laurentiis ha pronto un premio scudetto ed un premio Champions League per il Napoli, definita la strategia della SSCN.

La strada per raggiungere la meta è ancora molto lunga. Ma il Napoli non vuole lasciare nulla al caso. De Laurentiis ha imparato anche da qualche errore fatto nel recente passato, non definire in anticipo il premio scudetto, ad esempio. La scorsa stagione è stato uno dei problemi che ha creato qualche frizione nel gruppo. Non che sia stato il problema principale, ma ha in qualche modo dato un segnale negativo.

Secondo quanto fa sapere Gazzetta dello Sport questa volta De Laurentiis è andato oltre e per la Champions League ha istituito un premio doppio. Già c’era un primo extra fissato, ma questa volta il patron del Napoli deciderà di sua iniziativa di aggiungere del budget per premiare il gruppo di calciatori che sta facendo delle cose veramente fantastiche.

Va ricordato che il Napoli è primo in Serie A con 13 punti di vantaggio sulla seconda, mentre agli ottavi di Champions League affronterà l’Eintracht Francoforte. Insomma ci sono, sulla carta, le condizioni per andare anche avanti in Europa e approdare almeno ai quarti di finale.

Proprio in caso di passaggio del turno in Champions, ricorda Gazzetta dello Sport, ci sarà già un primo premio per i giocatori azzurri. Ma De Laurentiis non farà mancare anche il premio scudetto al Napoli, qualora dovesse raggiungere l’obiettivo. Non viene definita la cifra, ma si ricorda che solo dalla Lega arriveranno 30 milioni di euro per la vittoria finale.