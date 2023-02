Napoli: i ‘conti’ per lo scudetto, quanti punti servono

Il Napoli viaggia verso la vittoria dello scudetto in Serie A, agli azzurri possono ‘bastare’ 95 punti per vincere il titolo.

Fino ad ora il Napoli di Luciano Spalletti ha collezionato 52 punti in 20 partite giocate in Serie A, frutto di 17 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. Un ruolino di marcia davvero impressionante che ha lasciato solo 7 punti per strada.

Si spiega in questo modo il grande vantaggio della squadra di Spalletti sulle dirette rivali. L’Inter al secondo posto ha 13 punti da recuperare, il Milan di Pioli ne ha 15, così come la Lazio di Sarri e l’Atalanta di Gasperini.

Napoli, vittoria Scudetto: quanti punti servono

Ovviamente niente è ancora stato fatto, come sottolinea anche Luciano Spalletti a più riprese. A questo punto ogni partita può essere una trappola, anche quella con lo Spezia di domenica alle 12.30. Con i tre punti assottigliare anche un vantaggio così grande diventa più semplice, e si rischia di entrare in un vortice negativo, da cui è difficile uscire.

Ma è inevitabile che in casa Napoli si faccia anche qualche calcolo sulla vittoria dello scudetto e sui punti necessari per portarlo a casa. Anche perché c’è la Champions League da giocare. De Laurentiis ha istituito un premio extra per la squadra, proprio per spronarli ad andare il più avanti possibile anche in questa competizione.

Ovviamente l’obiettivo primario resta lo scudetto che il Napoli può vincere con 95 punti, permettendosi il lusso di perdere 4 partite. Corriere dello Sport ricorda che il Napoli potrebbe fare anche ‘solo’ 42 punti nel girone di ritorno, visto che l’Inter ora al secondo posto dovrebbe vincerle tutte per arrivare a 94 punti.