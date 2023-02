Napoli a cena nel casertano: patto tra De Laurentiis, Spalletti e squadra

Napoli a cena nel casertano: clima felice tra De Laurentiis, Spalletti e squadra in una serata privata

Il momento magico ha spinto Aurelio De Laurentiis ad organizzare una cena con tutti i protagonisti della stagione partenopea. Ieri sera il Napoli si è ritrovato presso “La Baita”, rinomata braceria situata a Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta. L’imprenditore romano ha scelto tale location per spostarsi dalla metropoli partenopea ed evitare che si formasse una folla all’esterno della struttura prescelta.

Tutti i protagonisti del Napoli si sono ritrovati in una cena organizzata da Aurelio De Laurentiis

Clima conviviale tra la presidenza, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per il bene del Napoli. L’intero locale è stato riservato al club azzurro, infatti le uniche figure esterne sono state solo i proprietari e coloro che lavorano per “La Baita”. Neanche il sindaco di Valle di Maddaloni Francesco Buzzo è potuto passare con un saluto. Poichè come lui stesso ha dichiarato si è trattato di un evento strettamente privato.

Secondo quello che trapela, nel corso della serata si è parlato del campionato, del percorso in Champions League che tra poco riparte con la doppia sfida contro l’Eintracht Francoforte. E soprattutto il presidente ha fatto capire che bisogna tenere l’attenzione massima in ogni partita, in una stagione che può fare la storia: per cui è stato fatto un patto che prevede anche un premio per il raggiungimento di determinati traguardi in Champions. Un sentito ‘grazie’ è stato rimarcato a tutta la dirigenza, a Cristiano Giuntoli, all’allenatore Luciano Spalletti ed alla squadra per il cammino straordinario in Serie A