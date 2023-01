Aurelio De Laurentiis pazzo del Napoli: stasera invitati a cena Spalletti e la squadra dopo la vittoria contro la Roma

Il cuore di Aurelio De Laurentiis gongola per il Napoli. Il presidente azzurro è stato letteralmente travolto dall’entusiasmo dei tifosi partenopei all’esterno dello stadio “Diego Armando Maradona” e sta vivendo il momento più bello nella sua esperienza alla guida del Napoli. L’imprenditore cinematografico sa bene che se riuscisse a conquistare lo scudetto, coronerebbe il sogno di milioni di tifosi. E di sicuro iscriverebbe il suo nome nella storia del Napoli.

De Laurentiis invita a cena Spalletti e la squadra del Napoli

Adrenalina a mille per il presidente che, come svelato dal Corriere dello Sport, ha infatti invitato a cena l’allenatore azzurro Luciano Spalletti e la squadra: “Tra i più felici di questo momento d’oro del Napoli c’è sicuramente Aurelio De Laurentiis. Il presidente, al fischio finale di Napoli-Roma, è stato accolto da una folla in delirio all’esterno del Maradona. Una scena molto bella che il patron ha apprezzato”.

“De Laurentiis oggi ha invitato squadra e staff a cena. Spalletti ed i suoi ragazzi infatti oggi non si alleneranno a Castel Volturno (lo hanno fatto ieri). Il menù prevede tutto a base di carne alla brace”, scrive il noto quotidiano sportivo.