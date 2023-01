Gattuso: “Valencia condannato da tanti errori, sono dispiaciuto per 6 punti persi”

Gattuso dichiara che il Valencia è stato condannato da tanti errori ed è dispiaciuto per 6 punti persi nel finale

Le strade tra il Valencia e Gennaro Gattuso si sono divise. La Gazzetta dello Sport riporta le parole dell’ex tecnico del Napoli che si sofferma sull’esperienza vissuta in Spagna: “Il comunicato non mente, ci siamo lasciati di comune accordo. Mi dispiace moltissimo, ma è meglio per tutti. Quando sono stato presentato lo scorso 9 di giugno sapevo perfettamente dove arrivavo, ero cosciente della difficoltà ambientale e tecnica della situazione. Però ci credevo, ero convinto che con il lavoro e la passione le cose potessero migliorare, le divergenze diminuire”.

Gattuso ritiene che il Valencia meritava 5,6 punti in più

Enorme è la delusione per l’ex tecnico del Napoli: “Il club mi appoggiava, ma c’era bisogno di una sterzata. Mi dispiace perché stavo bene e sarei rimasto a lungo, però la situazione era complicata e insieme abbiamo pensato che questa fosse la soluzione migliore”.

“Per restare a galla in un ambiente così teso ci vogliono i risultati, e il mio principale rammarico è per i tanti punti persi nel finale di partite spesso controllate o addirittura dominate. Ci hanno condannato sempre errori puntuali, perché la squadra giocava preoccupata, frenata. Non penso di dire una sciocchezza affermando che potevamo e meritavamo di avere 5-6 punti in più”.