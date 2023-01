Rinnovo Lobotka: sarà Napoli a vita, i dettagli

Stanislav Lobotka il rinnovo col Napoli deve essere solo annunciato, è pronto a restare in azzurro fino al 2028.

Lo slovacco è diventato un punto fermo per la squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro ne ha esaltato le caratteristiche, come fece con Brozovic ai tempi dell’Inter. Ora Lobotka è il faro della squadra e c’è chi ha sottolineato che praticamente il rinnovo dello slovacco è già stato siglato, ma non annunciato.

In ogni caso resta una formalità, come scrive anche Corriere dello Sport nell’edizione odierna, che dà il rinnovo di Lobotka come una cosa praticamente fatta. Il tutto sulla base di un contratto che si allunga per altri due anni, con opzione per un terno, quindi il giocatore può restare in azzurro fino al 2028.

Rinnovo Lobotka: manca l’annuncio

Attualmente lo slovacco ha 29 anni ed è pronto a legarsi al club azzurro per altri 3 anni, questo significa che la parte più significativa della sua carriera vuole spenderla in azzurro. Ma con questo rinnovo non è detto che si chiuda definitivamente la porta per una ulteriore permanenza in azzurro.

Il calciatore si trova benissimo al Napoli ed è pronto a restare fino a fine carriera. Ma questi sono dettagli che verranno discussi in futuro. Ora c’è da portare al termine questa stagione nel migliore dei modi. Il Napoli lotta per scudetto e Champions League, con la sicurezza che in mezzo al campo c’è Lobotka.