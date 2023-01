Osimhen è un mostro: gol a raffica, le statistiche sono impressionanti

Victor Osimhen ha segnato già 14 gol nella stagione 2022/23 a 24 anni è uno dei migliori del Napoli di ogni tempo.

Corriere dello Sport ricorda che Higuain, l’uomo del record di 36 reti, dopo 20 giornate aveva 20 gol ma aveva 29 anni. Mentre Vinicio O’ Lione, riuscì a segnarne 15 ma pure in questo caso aveva un’età più avanzata di Osimhen che ora ha 24 anni. Per ora il nigeriano dopo 20 giornate ha eguagliato il record di Vojak, che però riuscì a segnare tanti gol ma quando aveva 27 anni. Al secondo posto di questa classifica c’è Cavani che dopo 20 giornate aveva segnato 16 gol nella stagione 2012/13 a 25 anni.

Il nuovo Osimhen: le statistiche

Ma la crescita di Osimhen è generale, perché tecnicamente ha fatto un salto di qualità enorme. Il gol segnato alla Roma (all’andata e pure al ritorno) sono un marchio di fabbrica importante in questo senso.

Ma è chiaro che quello che impressiona di più sono i numeri e le statistiche di Osimhen che ha segnato 5 gol nelle ultime quattro partite. Rete alla Sampdoria, doppietta alla Juventus, gol alla Salernitana ed alla Roma.

Ma Osimhen ha distribuito 11 gol nelle ultime 10 giornate di campionato, toccando quota 14 reti. Ma in tutto questo bisogna sottolineare che Osimhen ha saltato anche 7 partite per infortunio. Un dato non da poco, vista la media realizzativa del nigeriano, che oramai sembra trasformare in oro tutto ciò che tocca.