Spalletti, tutti lo vogliono: al Napoli fino al 2024, la strategia di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è pronto a far scattare la clausola per trattenere Luciano Spalletti al Napoli fino al 2024.

Il tecnico azzurro sta facendo grandi cose sulla panchina del Napoli. Alla sua prima stagione è riuscito a riportare la squadra in Champions League, lottando a lungo per lo scudetto. In questa sua seconda stagione il tecnico toscano sta traghettando il Napoli verso quel sogno chiamato scudetto.

Attualmente la squadra ha 13 punti di vantaggio sulla seconda, che non devono far rilassare nessuno, ma che sono sicuramente un margine importante che lascia meno ansie e preoccupazioni.

De Laurentiis vuole il rinnovo di Spalletti col Napoli

La vittoria con la Roma ha dimostrato che il Napoli è ancora affamato. La reazione della squadra al pareggio di El Shaarawy, l’esultanza di Osimhen e di tutti gli altri al gol di Simeone sono un segnale importante. Segnale di una mentalità trasmessa dal tecnico.

Anche per questo motivo De Laurentiis vuole il rinnovo di Spalletti col Napoli ed è pronto ad esercitare la clausola che lega il suo tecnico alla SSCN fino al 2024. Il Mattino scrive che questa opzione sarà esercitata a fine stagione. Con questa clausola il patron del Napoli può legare il tecnico al club partenopeo fino al 2024 senza che ci sia un ulteriore aumento di ingaggio, attualmente fissato a 2,7 milioni di euro a stagione.

Difficile che De Laurentiis eserciti la clausola senza un incontro con il tecnico, ma la volontà della società è quella di trattenere l’allenatore. Spalletti è molto richiesto, ci sono tanti top club che lo vorrebbero come allenatore, ma il Napoli non vuole farselo scappare.