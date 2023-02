Napoli, la Champions League vale oro: ecco quanto ha incassato De Laurentiis

La SSCN di Aurelio De Laurentiis con le performance in Champions League del Napoli ha già incassato 65,4 milioni di euro.

Vincere lo scudetto per il Napoli è molto importante, fondamentale per aumentare ancora di più il prestigio della squadra, ma anche a livello economico. Vincere il titolo in Italia significa anche poter contrattare termini migliori per gli accordi commerciali.

Ma la competizione che garantisce una maggiore entrata per la società è senza dubbio la Champions League. Sarà per questo motivo che De Laurentiis ha istituito un premio extra i per i suoi calciatori. Premio che scatterà qualora dovesse arrivare il passaggio del turno con l’Eintracht Francoforte, squadra che sembra alla portata della corazzata di Spalletti.

Napoli: ecco i soldi incassati dalla Champions League

La massima competizione europea per calcio, dà alle società introiti davvero importanti. Basti pensare che fino ad ora il Napoli con la Champions League ha incassato 65,4 milioni di euro.

Corriere del Mezzogiorno ricorda che il budget è così distribuito:

4 milioni di euro per il market pool per il terzo posto dell’anno scorso.

per il market pool per il terzo posto dell’anno scorso. 15,64 milioni di euro per la qualificazione ai gironi.

per la qualificazione ai gironi. 18,2 milioni di euro per il ranking storico.

per il ranking storico. 14 milioni di euro per le 5 vittorie nel girone di Champions League.

per le 5 vittorie nel girone di Champions League. 9,6 milioni di euro per la conquista degli ottavi di finale.

Qualora il Napoli dovesse approdare ai quarti di finale di Champions League incasserebbe altri 10,6 milioni di euro. Ovviamente andando avanti nella competizione migliorerebbe anche il ranking con ulteriori vantaggi economici per la società di Aurelio De Laurentiis.