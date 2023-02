Mourinho perde con la Cremonese: “Ma col Napoli…”

Josè Mourinho commenta la sconfitta della Roma con la Cremonese in Coppa Italia, ma ritorna anche sulla sconfitta col Napoli.

Il tecnico della Roma prova a giustificare in qualsiasi modo l’uscita di scena anticipata dalla Coppa Italia Freccia Rossa. I giallorossi hanno perso con la Cremonese che ha dominato il gioco soprattutto nel primo tempo. Non è un caso che proprio Mourinho abbia parlato di “disastro nel primo tempo“.

Ma Mourinho prova a trovare anche qualche scusa e dice: “A Napoli abbiamo giocato di domenica, invece poteva giocare di sabato, come ha fatto la Cremonese con l’Inter. Se domenica c’è il rugby e lunedì il campo è distrutto, distrutto lo sarà anche martedì. Per forza bisogna giocare sabato ora. E’ difficile accettare che non si possa giocare domenica perché c’è un altro sport. Ma parliamo dell’Italia e di uno sport bello come il rugby, che purtroppo rovina il campo“.

Insomma per Mourinho un giorno in più o in meno di riposo ha fatto una grandissima differenza per la vittoria finale. Il tecnico della Roma è uno specialista nel giustificare le sconfitte della sua squadra, lo aveva fatto anche dopo aver perso con il Napoli. Una sconfitta addirittura ‘festeggiata’ con tanto di foto negli spogliatoi del Maradona.