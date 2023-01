La Roma festeggia una sconfitta: ecco la nuova dimensione del Napoli

Josè Mourinho ha pubblicato un post per ‘festeggiare’ una sconfitta col Napoli, ribadendo la grande prestazione dei suoi calciatori.

Mourinho è un luminare della comunicazione e della capacità di infondere sicurezza ed emozioni positive nei suoi giocatori. Così al termine di una partita intensa e bellissima contro il Napoli ha voluto scattare e pubblicare la foto dei suoi calciatori all’interno dello spogliatoio del Diego Armando Maradona.

Un gesto importante quello del tecnico portoghese, perché ha voluto ribadire l’ottima prestazione della Roma nonostante la sconfitta con il Napoli. Ma è chiaro che Mourinho ha l’amaro in bocca, come sottolineato anche durante l’intervista a Dazn in cui ha detto: “A volte la squadra che gioca meglio non vince, questo è il calcio“.

Ma la foto di Mourinho negli spogliatoi del Maradona dopo Napoli-Roma, racconta anche molto altro. Racconta la dimensione a cui è arrivato il Napoli in questo momento. Gli azzurri sono riusciti a vincere una partita complicata, in cui la squadra giallorosso ha dato più del massimo per cercare almeno di pareggiarla.

Il Napoli, però, dopo il gol di Osimhen ed il pareggio di El Sahaarawy non si è mai arreso. Anzi Spalletti ha cambiato il miglior attaccante della Serie A (Osimhen) per inserire l’uomo della provvidenza (Simeone). L’argentino è uno di quelli che solo con Osimhen davanti può restare in panchina e lo ha dimostrato ancora una volta, segnando un altro gol decisivo, come avvenuto nella notte di San Siro contro il Milan.

La rete di Simeone dà i tre punti al Napoli che batte una Roma stremata, affaticata e senza più fiato. Una squadra che ha dato tutto sul campo, ma alla fine ha dovuto festeggiare una sconfitta.