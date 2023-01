Ferrara: “Mourinho ha detto una ca**ata”

Josè Mourinho al termine di Napoli-Roma, ha detto che la squadra meritava la vittoria, arriva il commento di Liberato Ferrara.

“Napoli-Roma partita tosta. Ma se c’era una squadra che meritava di vincere, andando a guardare le occasioni create non c’è dubbio fosse il Napoli. Mourinho se l’è giocata bene in campo, ma dopo la partita ha detto una ca**ata” ha scritto Liberato Ferrara.

Il riferimento è alle parole di Josè Mourinho al termine di Napoli-Roma. Il tecnico portoghese ha detto che a volte nel calcio chi gioca meglio non vince. Sicuramente la Roma ha fatto una partita tosta, impensierendo il Napoli. Eppure ha trovato una sconfitta.

I super gol di Osimhen e Simeone hanno steso la squadra giallorossa che poteva incassare altre reti in contropiede, con Lozano e Kvaratskhelia. La Roma sicuramente ci ha messo intensità, è stata pericolosa sui calci d’angolo, ma dire che meritava la vittoria è veramente troppo.

Se Lozano non si fosse perso El Shaarawy in occasione del gol non sarebbe arrivata nemmeno al pareggio. Anche perché i suoi due attaccanti di riferimento Dybala e Abraham hanno fatto poco o nulla per impensierire il portiere avversario e la retroguardia partenopea. Lo sa anche Mourinho, fine esperto di comunicazione.