Spalletti, nuovo slogan per Napoli: “Tutto per Lei”. Subito hashtag virale

Spalletti irrompe nella diretta di Radio Goal e conia un nuovo slogan per Napoli: “Tutto per Lei”

Luciano Spalletti irrompe a sorpresa a ‘Radio Goal’ e conia un nuovo slogan: Tutto per Lei. Dopo la fine dell’allenamento, l’allenatore è passato per la sala stampa del Training Center di Castel Volturno ed ha salutato Valter De Maggio, conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, sul posto per l’intervista a Pierluigi Gollini: “Sono venuto a salutarla (riferito al giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ndr). Sono stato avvisato di questa presenza così importante e sono venuto a salutarla.

Spalletti da batticuore con l’hashtag dello slogan che subito diventa virale: “Magari posso tentare di fare un appello ai nostri tifosi. Gli voglio dire che adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo. Che ci stiano vicini, soprattutto in questo momento qui. Si fa tutto per lei: città, maglia, squadra e storia di Napoli. Tutto per Lei, non per lui: niente per singoli elementi, tutto per la città. Tutto per lei e forza Napoli: deve diventare un mantra, uno slogan. Poi quello che ho da dire lo dirò in conferenza, ci daremo appuntamento lì, in conferenza stampa”.