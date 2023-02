Ziliani lancia la bomba: “I truffatori stanno per essere puniti”

Paolo Ziliani ha pubblicato nuove rivelazioni sul caso Juve, che coinvolgono anche i cosiddetti club satellite nell’ambito dello scandalo sulle plusvalenze.

Secondo quanto rivela il giornalista Paolo Ziliani, La Juventus potrebbe affrontare non solo una penalizzazione di 15 punti per il caso delle plusvalenze, ma anche una nuova sanzione dalla Giustizia Sportiva per la manovra stipendi della stagione 2019-2020. Il procuratore capo della Figc, Chinè, sta lavorando su questo secondo filone di indagini e sembra orientato a chiedere non meno di 20 punti di penalizzazione per il club bianconero. Questo significa che la Juventus ha truffato il sistema per la seconda volta, dopo lo scandalo di Calciopoli nel 2006, quando i vertici del club furono accusati di aver manipolato le partite attraverso il controllo degli arbitri e furono penalizzati con la retrocessione in Serie B e la perdita di 30 punti. La nuova inchiesta riguarda anche la Juventus e i suoi rapporti con i cosiddetti club satellite, e dovrebbe dimostrare che la Juventus ha cercato di ottenere vantaggi illegali. Le conseguenze di questo caso potrebbero avere ripercussioni su altri club come Sampdoria, Sassuolo, Atalanta e Verona, che potrebbero essere retrocessi o penalizzati. Tuttavia, tutto dipenderà dalla decisione dei giudici.

LE RIVELAZIONI DI ZILIANI

Spiega Ziliani: “La Sampdoria, che ha già un piede in serie B, rischia oggi fortemente di andare incontro a una penalizzazione in classifica per inadempimento nel pagamento degli stipendi ai giocatori. Servono almeno 35 milioni, difficile pensare che li faccia apparire Ferrero.

Se invece la Juventus venisse condannata alla B con forte penalizzazione (-30/-35) o alla serie m gli scenari per i “club amici” potrebbero diventare spiacevoli. La Sampdoria che pare già destinata alla B sul campo potrebbe partire in B nel 23-24 con forte penalità * serie C.

Il Sassuolo in caso di salvezza potrebbe essere retrocesso mentre all’Atalanta – che può chiudere nei primi 6 – potrebbe essere tolta la qualificazione alle coppe; magari con penalità da scontare nel 23-24 vista l’alta compromissione nei suoi rapporti con la Juve.

Insomma: tutto dipenderà dai giudici, ma poiché sperare non costa niente se fossimo nei panni di Cremonese e Verona tutto faremmo tranne che smobilitare. Il processo sulla “partnership con società terze” non sarà uno scherzo. Si parla dell’art. 4, “lealtà sportiva”.

RESTITUIRE GLI SCUDETTI A CHI HA GIOCATO LEALMENTE

E’ importante sottolineare che la Juventus e gli altri club coinvolti sono stati accusati di violare l’articolo 4, “lealtà sportiva”, del codice sportivo e il processo sulla “partnership con società terze” sarà molto importante. E’ necessario che i responsabili di questo scandalo siano puniti in modo adeguato, in modo da preservare la integrità e la lealtà del calcio. La cancellazione dei 9 scudetti vinti dalla Juventus dal 2012 al 2020 dall’Albo d’Oro sarebbe un passo nella giusta direzione, e sarebbe una buona cosa riassegnare questi scudetti a squadre che hanno giocato lealmente. Questo sarebbe anche un modo per educare i giovani a valori come la lealtà e l’integrità sportiva.