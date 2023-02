La Bomba di De Laurentiis non è uno scherzo. Ecco cosa emerge

Aurelio De Laurentiis ha lanciato la bomba Champions, le parole del patron del Napoli vanno prese seriamente.

Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli, ha fatto parlare di sé recentemente per la sua telefonata con un tifoso del club, dove si è evidenziata la sua lingua franca e la sua scarsa passione per la pizza partenopea. Tuttavia, forse non abbiamo prestato abbastanza attenzione alle parole più significative dette dal presidente durante la conversazione: “Voglio vincere la Champions League“. Anche nel comunicato pubblicato da De Laurentiis dopo che l’audio della telefonata è diventato virale, il patron non ha cambiato il suo obiettivo e ha ribadito la sua determinazione a vincere la competizione.

“Ho detto molte cose false, ma una è vera: voglio vincere la Champions League“, ha scritto De Laurentiis. Il Napoli può davvero competere per vincere la Champions League? Attualmente, l’idea potrebbe sembrare folle. Ma pensiamo a quanto è accaduto all’inizio della stagione. De Laurentiis aveva dichiarato apertamente di puntare allo scudetto, e molti, compreso l’allenatore Luciano Spalletti, avevano pensato che fosse una follia. Dopo i tanti addii estivi, il Napoli sembrava destinato a lottare per la qualificazione in Champions League, e non certo per il tricolore. Eppure, De Laurentiis aveva ragione, e non possiamo escludere che la storia possa ripetersi.

Il Napoli, guidato dal tecnico Luciano Spalletti e dal suo leader sul campo, capitan Di Lorenzo, sta attualmente giocando una stagione eccezionale e ha già dimostrato di poter competere con le squadre più forti d’Europa. Con un gruppo motivato e concentrato sulle prossime gare, non c’è ragione per cui non possano competere per la vittoria nella Champions League. La squadra è pronta a dare il massimo per portare a casa il trofeo e soddisfare il desiderio del loro presidente, Aurelio De Laurentiis, di vincere la Champions League.