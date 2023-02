La straordinaria impresa di un napoletano della quale nessuno parla

La straordinaria impresa del napoletano Nico de Corato, che ha corso in solitaria 198,1 Km negli Emirati Arabi.

Nico de Corato, anche noto come Abu Hamdan a Dubai, ha raggiunto il suo obiettivo di corsa in solitaria di 198,1 km. Partendo da Jabel Jais, la montagna più alta degli Emirati Arabi, ha raggiunto l’iconico Burj Al Arab Jumeirah in soli 2 giorni, attraversando il deserto di Ras Al Khaimah, la spiaggia delle mangrovie di Umm al Qwain e altri luoghi meravigliosi. Sostenuto dal Dubai Sports Council, Nico ha iniziato la sua corsa il 29 gennaio e ha completato la sfida il 30 gennaio.

Nico è un atleta napoletano, imprenditore e creatore di contenuti video con una lunga storia di successi sportivi, tra cui una corsa in solitaria di 140 km nel deserto di Dubai in occasione del 47° UAE National Day. La sua ultima sfida è stata la più difficile che abbia mai affrontato, con temperature che variavano da 0°C a 30°C e la necessità di correre su due giorni. Nonostante le sfide, Nico non si è arreso e ha continuato a perseguire il suo obiettivo.

L’obiettivo di Nico era di ispirare altri a dedicarsi allo sport e di mostrare la bellezza e la varietà del paesaggio degli Emirati Arabi Uniti. La sua sfida in solitaria è stata un evento comunitario con il supporto di amici e familiari. Come ha dichiarato Nico: “Fare sport è un modo di vivere”.

Nico è napoletano e grande tifoso del Napoli. Risiede negli Emirati Arabi da 20 anni e un padre di due bambini. La sua determinazione e il suo amore per lo sport lo hanno spinto a superare le difficoltà e a realizzare questa impresa sportiva estrema. La sua ultima corsa è stata un esempio di forza e dedizione per tutti coloro che vogliono perseguire i loro sogni.