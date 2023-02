La Tartaruga Osimhen: la storia che ha commosso il web

La storia di una tartaruga Caretta Caretta che è stata salvata da una rete da pesca a Salerno e ribattezzata Osimhen sta commuovendo il web.

La storia di una tartaruga Caretta Caretta che ha vissuto una vera e propria seconda opportunità sta commuovendo il web. Questa tartaruga meravigliosa era impigliata in una rete da pesca e si divincolava disperatamente, lottando per la sua vita. Fortunatamente, alcuni pescatori attenti hanno assistito alla scena e hanno subito chiamato aiuto. I volontari dell’Area marina protetta Punta Campanella sono intervenuti rapidamente e hanno portato la tartaruga al Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, dove è stata curata e nutrita fino a quando non è stata in grado di tornare in mare.

Una tartaruga chiamata Osimhen

Ma c’è ancora di più. I volontari non hanno solo salvato la vita di questa tartaruga, ma l’hanno anche ribattezzata con un nome significativo. Osimhen, come il centravanti del Napoli, leader della serie A, è il nuovo nome di questa tartaruga che ha vissuto una vera e propria rinascita. Questa storia ci ricorda che ogni essere vivente merita rispetto e che la natura è preziosa e va protetta.

Le immagini del salvataggio sono state condivise sulla pagina Facebook dell’Amp Punta Campanella, dove hanno commosso migliaia di utenti. Questa storia ha toccato il cuore di molti e ha fatto emergere l’importanza di proteggere la natura e gli animali che la abitano. Osimhen è ora libera di nuotare in mare, grazie all’impegno e all’amore dei volontari. Questa è la vera essenza della speranza e del coraggio.