Kvaratskhelia intoccabile: De Laurentiis respinge le big. Il piano

Kvicha Kvaratskhelia resterà a Napoli, Aurelio De Laurentiis non vuole vendere il giocatore georgiano che piace ai grandi club europei.

Kvaratskhelia in questa stagione fino ad ora ha segnato 8 gol e fornito 11 assist. Numeri sicuramente da grande giocatore per il georgiano al suo primo anno in Serie A.

Non è un caso che anche i grandi club europei si siano immediatamente mobilitati per cercare di acquistarlo. Ma il Napoli gli ha fatto firmare un contratto di 5 anni ed è pronto già ad alzargli lo stipendio, proprio per prevenire l’attacco di qualsiasi formazione europea.

Kvaratskhelia resta a Napoli

Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola oggi c’è la massima disponibilità di Aurelio De Laurentiis nel trattare con il giocatore. Ma soprattutto il presidente del Napoli non ha alcuna intenzione di cedere Kvaratskhelia.

La valutazione del cartellino di Kvaratskhelia per transkfermartk è di 60 milioni di euro. Quindi se anche il Napoli dovesse cederlo potrebbe fare immediatamente una mega plusvalenze, visto che lo ha pagato 10 milioni di euro, solo a marzo scorso. Ma il Napoli al momento non vuole ascoltare offerte per Kvaratskhelia nemmeno se qualcuno dovesse arrivare ad offrire 100 milioni di euro.