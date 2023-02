Lo sdegno di Di Canio per i cori contro Maradona: “E’ una cosa che proprio non si può”

Spezia-Napoli, Paolo Di Canio condanna fortemente i cori contro Maradona: “Vergogna, non si può insultare un morto”.

Rabbia Di Canio, l’amaro commento sui cori contro Maradona. Ieri durante il match tra Spezia e Napoli, i tifosi spezzini hanno suscitato indignazione con i cori contro Maradona: “Oh mamma mamma mamma sai perché mi batte il corazon, è morto Maradona“.

Questo ha scatenato una forte reazione da parte dell’ex calciatore del Napoli, Paolo Di Canio, che ha espresso il suo parere durante Sky Calcio Club.

Di Canio ha iniziato dicendo: “Non si può insultare un morto, è una cosa che proprio non si può”. Ha poi continuato: “Ormai si pensa così di offendere gli altri e provocare fastidio. E lo dice uno che è stato un militante ultrà da giovane. Allo stadio ormai si è in un sfogatoio ed alla base c’è una maledizione incredibile“.

Di Canio ha fatto riferimento alla situazione attuale dei tifosi, che sembrano aver perso il rispetto verso gli avversari e verso i calciatori che hanno fatto la storia del calcio. Non solo Maradona, ma anche altri calciatori del Napoli sono stati oggetto di cori offensivi negli stadi italiani, e questo ha portato a una generale perdita di rispetto nei confronti del gioco e dei suoi protagonisti.

Di Canio ha concluso il suo discorso sottolineando l’importanza di ritrovare il rispetto per il gioco e per i suoi protagonisti, e di tornare a vivere la passione per il calcio in maniera sana e divertente. Solo in questo modo sarà possibile ridare appeal al calcio italiano, che sta attualmente attraversando un momento difficile a causa della perdita di interesse da parte del pubblico.

In conclusione, la situazione attuale dei tifosi e del calcio italiano richiede un cambiamento profondo. Se chi governa il calcio non ha la volontà di eliminare questo cancro, saremo sempre qui a parlare dell’ennesimo episodio di cori razzisti. Tutti si indignano, ma poi si torna alla normalità.