Tifosi Spezia cori contro Maradona: risposta dei napoletani da applausi

Allo stadio Picco ci sono stati cori contro Diego Armando Maradona da parte dei tifosi dello Spezia, dal settore Curva Ferrovia.

La rivalità tra i tifosi del Napoli e quelli dello Spezia è risaputa, ma i cori contro Maradona intonati dai tifosi dello Spezia sono qualcosa di assolutamente vergognoso. Purtroppo Maradona non c’è più e infangare con quei cori la memoria di un giocatore ed un uomo sono qualcosa da condannare.

Ora arriverà sicuramente la multa da 10 Mila euro per la società Spezia, ma servirà a poco o nulla. Anche perché questa indecenza avviene su tutti i campi. I cori contro i napoletani sono una costante, ma i tifosi dello Spezia hanno deciso di prendersela con Maradona, che purtroppo non può dare una risposta. Altrimenti siamo assolutamente sicuri che si sarebbe fatto sentire.

Ma la risposta più bella alla Curva Ferrovia dello Spezia è arrivata dai 500 tifosi del Napoli presenti alo stadio. Nonostante il divieto di trasferta e la chiusura del settore ospiti, c’erano tifosi azzurri ad assistere a Spezia-Napoli.

I supporters azzurri con grande civiltà non hanno risposto alla provocazione, ma hanno continuato a cantare cori in favore del Napoli, canti d’amore e non di odio che fanno solo male al calcio.