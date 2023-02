Spezia-Napoli: disservizi Tim, Dazn si blocca: SuperAllan impazzisce – video

Spezia-Napoli è stata interrotta più volte a causa dei disservizi di Tim che ha fatto staccare più volte il segnale di Dazn.

“Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli” scrive Dazn sul suo profilo ufficiale.

Tim down: qual è stato il problema

I disservizi sono dovuti ad un problema di Tim su scala nazionale, causati da una interruzione di interconnessione internazionale.

Nonostante le segnalazioni degli utenti sul web, la Polizia Postale ha confermato che non c’è alcun attacco hacker alle reti e infrastrutture di Tim.

Il personale di Tim è in stretto contatto con gli esperti informatici e della sicurezza della Polizia Postale per risolvere il problema il più presto possibile. Il portavoce dell’azienda ha sottolineato che le analisi per la risoluzione del problema sono ancora in corso.

In ogni caso, la sicurezza delle reti e delle infrastrutture di Tim non è stata compromessa e gli uomini della Polizia Postale continueranno a monitorare la situazione. Gli utenti possono seguire gli sviluppi attraverso gli aggiornamenti forniti dalla compagnia.

In sintesi, nonostante i problemi di telecomunicazione che stanno interessando il territorio nazionale, non c’è alcun motivo di preoccupazione per la sicurezza delle reti e infrastrutture di Tim. Il team dell’azienda sta lavorando per risolvere il problema al più presto e garantire ai propri utenti un servizio di qualità.

Problemi Tim e Dazn: la denuncia di SuperAllan

Della questione ha parlato anche il tiktoker SuperAllan, nel suo commento alla partita Spezia-Napoli. Match interrotto più volte proprio a causa dei disservizi Tim che ha fatto saltare il segnale di Dazn.