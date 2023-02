Adama Traorè al Napoli: il “Bolt” spagnolo ha detto si. Tutti i dettagli

Adama Traorè ha detto sì al Napoli: il diesse Giuntoli sta lavorando per portare il “Bolt” spagnolo nella squadra azzurra.

Il Napoli sta pianificando un colpo di mercato di alto livello con un tocco catalano. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha puntato i suoi obiettivi su Adama Traorè, un esterno offensivo spagnolo classe 1996, originario di L’Hospitalet de Llobregat, vicino a Barcellona. Adama ha guadagnato il soprannome di “Usain Bolt” sin da giovane per la sua straordinaria velocità sulla palla. Oggi, Adama è un giocatore del Wolverhampton, ma il suo contratto scadrà a fine estate e potrebbe quindi cambiare squadra.

Il direttore sportivo del Napoli sta trattando con l’agente di Adama, Jorge Mendes, per portare il giocatore a Napoli a parametro zero. Un’offerta di 2,5 milioni di euro all’anno più bonus è stata presentata a Adama. Secondo fonti attendibili, Adama sarebbe favorevole all’idea di un trasferimento a Napoli, dove potrebbe ereditare il ruolo di Hirving Lozano.

La sessione invernale del mercato è appena terminata, ma Giuntoli sta già cercando di battere la concorrenza per portare Adama a Napoli. Il Napoli sta pianificando un colpo di mercato di altissimo livello per garantire un futuro vincente alla squadra. Il club sta lavorando duramente per assicurarsi i migliori talenti del calcio mondiale e Adama Traorè sarebbe un’aggiunta eccezionale al loro roster.