Lozano: “Napoli sulla strada giusta per lo Scudetto. Il goal arriverà”

Hirving Lozano ritiene che il Napoli è sulla strada giusta per lo Scudetto ed il goal arriverà insieme alle prestazioni

Hirving Lozano ha dato del filo da torcere alla difesa della Roma per tutta la partita. Preferito a Matteo Politano, l’ala messicana del Napoli si è reso protagonista di diverse scorribande che hanno limitato e non poco la spinta di Leonardo Spinazzola. Anche nella ripresa ha punzecchiato la retroguardia ospite mentre al 75′ è arrivato con un attimo di ritardo su Stephan El Shaarawy che ha siglato il momentaneo pareggio. Un piccolo neo in una importante prestazione.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, al termine del match vinto dai partenopei contro la squadra allenata da mister José Mourinho, il messicano ha dichiarato: “Quella contro la Roma non è stata una partita semplice, anzi. I giallorossi sono forti tecnicamente e hanno grandi qualità fisiche”.

“Noi dovevamo fare il lavoro che ci aveva chiesto il mister: sono entrati i sostituti dalla panchina e l’hanno fatto nel migliore dei modi”, ha proseguito Hirving Lozano.

Sulla corsa scudetto: “Dobbiamo restare tranquilli e lavorare partita dopo partita e giorno dopo giorno. Questa è la strada giusta. Abbiamo conquistato tre punti molto importanti in una partita difficile”.

Infine Lozano parla della sua performance: “Penso di aver fatto una bella partita, ma devo lavorare per aiutare la squadra. Il gol arriverà…”.