Fedele: “Napoli-Roma, partita da pareggio. Kvara grave errore”

Enrico Fedele ritiene che Napoli-Roma era una partita da pareggio e che Kvara ha compiuto un grave errore sul cross di Lozano

Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché ex dirigente sportivo del Parma di Calisto Tanzi, esprime la sua opinione su Napoli-Roma. Nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Live – Forza Napoli Sempre’, in onda sulle frequenze di Radio Marte, Fedele dichiara: “Napoli-Roma? Onestamente, era una partita da pari. Sarebbe stato un risultato giusto. Abbiamo visto la miglior Roma della stagione. Se finiva uno ad uno, non si gridava allo scandalo”.

Per Enrico Fedele il Napoli ha avuto tre palle d’oro e non le ha sfruttate contro la Roma

Fedele ha poi proseguito: “Il Napoli ha avuto tre palle d’oro e non le ha sfruttate. Khvicha Kvaratskhelia ha fatto un grave errore di controllo su cross di Hirving Lozano, poi lo stesso messicano non ha servito Kim Min-Jae in un’altra occasione. Anche un’altra palla è stata sbagliata in malo modo”.

“Mario Rui, infine, era molto contrariato per la sostituzione: da ex, ci teneva a finire la gara. Ha fatto una grande partita, ma è stato tirato fuori per decisione tattica, perché la Roma aveva tanti saltatori in area di rigore”.