Altro che disdette a Sky e Dazn, Alvino: “Il dato che smentisce i tifosi della Juve”

I tifosi della Juventus minacciano disdette a Sky a Dazn, ma in realtà sono aumentati gli abbonamenti, lo dice Carlo Alvino.

In questi giorni i tifosi della Juventus sono sul piede di guerra e minacciano disdette a Dazn e Sky. Secondo i supporters bianconeri questo sarebbe il modo per punire il sistema che ha portato alla penalizzazione della Juve.

La presunzione di questi tifosi è che senza la Juve non ci sarà la Serie A, come se solo il club bianconero desse valore al campionato nostrano. Da giorni si parla di un’azione di massa, che per ora non c’è stata. Questa mattina c’era chi paventava 500 mila disdette, ma poi lo stesso Giovanni Capuano ha dovuto correggere il tiro e dire che in realtà i numeri erano molto meno significativi.

Disdette Sky e Dazn: ecco i numeri

Secondo quanto afferma Alvino il trend è molto diverso da quello che vorrebbero i tifosi juventini. Ecco quanto scrive il giornalista napoletano: “Ci sono stati circa 1.000.000 di nuovi abbonamenti per le partite della Serie A in tv dopo la sentenza di condanna della Juventus. E sarebbe solo il primo passo di una nuova primavera che aumenterà il valore del nostro campionato“.

Con una maggiore competitività ed imprevedibilità del campionato italiano, sicuramente ne guadagnerà lo spettacolo. Con un format in cui vince sempre la stessa squadra, non ci sarebbe grande intessere per chi non è tifoso, a guardare uno spettacolo sportivo in cui si conosce già il finale. Lo sanno bene in Nba, in cui i diritti tv vengono venduti a peso d’oro in tutto il mondo e dove si cerca sempre di bilanciare il peso dei vari roster.