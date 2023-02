Capuano smentisce i tifosi Juve: “Disdette Dazn e Sky, ecco cosa filtra”

I tifosi della Juventus hanno minacciato disdette di massa da Sky e Dazn, ma c’è discordanza sui numeri delle chiusure di contratto.

“Per completezza di informazione, a me non risulta che le disdette a Dazn o Sky siano nell’ordine del numero che circola in queste ore. Nemmeno vicine” scrive Giovanni Capuano, giornalista anche di Gazzetta dello Sport, molto vicino alle cose di casa Juventus.

Sui social proprio i tifosi della Juve hanno avviato una protesta, chiedendo a tutti i supporters bianconeri di disdire i contratti con Sky e Dazn. A loro modo di vedere in questo modo si andrebbe a boicottare un sistema che sta penalizzando la società torinese.

Va ricordato che la Juve ha subito già 15 punti di penalizzazione ed è possibile un’altra stangata, con possibile retrocessione, per la cosiddetta manovra stipendi.

In questi giorni sui social i tifosi della Juventus millantano migliaia di disdette a Sky e Dazn, ma secondo quanto riferito anche da Capuano i numeri non coincidono e sono nettamente inferiori da quello che si vuol far credere. Anche i club Juve sparsi in tutta Italia, hanno chiesto di intervenire con le cessazioni di contratto.

Proprio i club organizzati hanno chiesto ai loro iscritti di non andare nemmeno a vedere le partite in trasferta, così da non finanziare le altre società di Serie A, ma hanno chiesto di seguire le partite in trasferta in loco, magari proprio nel club.

A questo punto ci si chiede: se viene disdetto il contratto con Dazn e Sky, come faranno a vedere le partite? Magari potranno seguirla alla radio o con qualche metodo poco ortodosso?