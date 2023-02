Napoli, un calciatore salta l’allenamento: ecco il motivo

Un calciatore del Napoli ha saltato l’allenamento odierno: la società comunica la motivazione dell’assenza

Il Napoli ha ripreso stamattina il programma degli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri sono al lavoro per preparare il match contro lo Spezia, in programma domenica mattina alle 12.30 per la 21esima giornata di Serie A. La società azzurra ha pubblicato sul sito ufficiale dell’allenamento odierno: “La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto torello, esercitazione tattica e circuito di forza. Chiusura di sessione con partitella sui campi del training center azzurro a campo ridotto“.

Ndombele non ha partecipato all’allenamento del Napoli stamattina a Castel Volturno

Una notizia a sorpresa arriva dall’infermeria: Tanguy Ndombele non ha preso parte alla seduta per una sindrome influenzale. Il calciatore francese non ha partecipato dunque alla seduta di stamane, dopo il giorno di riposo indetto da Luciano Spalletti dopo la vittoria contro la Roma e l’allenamento di lunedì svolto come scarico per i calciatori che sono scesi in campo domenica sera. Da domani si capirà se l’ex Tottenham tornerà a disposizione per la partita di La Spezia oppure impiegherà più tempo per recuperare la sua ideale forma fisica.