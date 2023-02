Sky, Camicioli: “Spero vinca lo Spezia contro il Napoli”

Il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli dichiara che non tifa gli azzurri e spera vinca lo Spezia contro il Napoli

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, si sofferma sulla stagione del Napoli. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, attraverso Radio Goal, il noto esperto di sport ammette: “Devo dire che il Napoli, in questo momento, è la grande bellezza del calcio italiano. Sono un simpatizzante del presidente Aurelio De Laurentiis, mi sembra il Marchese del Grillo, quando dice: “Io sono io e voi non siete nessuno”. Lui e Spalletti stanno facendo veramente qualcosa di grandioso“.

Camicioli dice che non tifa Napoli e si augura che domenica vinca lo Spezia

Camicioli ha poi proseguito: “Penso che i giocatori che sono andati via, in questo momento, sono rammaricati per aver detto addio al Napoli. Ma cosa sono due o tre miliardi in più quando hai 60 anni? A Napoli vinci lo scudetto e diventi una leggenda, cosa che non accade in altri club. Guardate cosa ha fatto Vialli nella Sampdoria, è ricordato come un mito, è immortale”.

Infine Camicioli ha chiosato: “Io non tifo Napoli e spero che vinca lo Spezia domenica, ma parliamoci chiaro, la squadra azzurra è il meglio del nostro calcio”.