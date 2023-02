De Giovanni: “Napoli non accetta la penalizzazione della Juventus”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni dichiara che il Napoli non accetta la penalizzazione in classifica della Juventus

“Napoli non accetta la penalizzazione in classifica della Juventus“: a pronunciare tali parole è il noto scrittore partenopeo, Maurizio De Giovanni. Attraverso le frequenze di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, l’autore di best seller come ‘Il Commissario Ricciardi’ e ‘I Bastardi di Pizzofalcone’: “Napoli non accetta quanto sta accadendo al club bianconero, perché a noi piace competere sul campo ed il terreno di gioco. In questo momento, ha detto che la squadra di Luciano Spalletti è superiore alla compagine allenata da Allegri“.

Per Maurizio De Giovanni Napoli è una città matura, senza Pulcinella

De Giovanni ha poi proseguito: “Napoli non accetta la penalizzazione della Juventus perché il Napoli l’ha battuta sul campo questa squadra, l’ha battuta per 5-1 prima ancora che arrivasse la sentenza della Corte federale che ha inflitto una penalizzazione di meno quindici punti in classifica alla Vecchia Signora”.

“Napoli è una città pronta al trionfo, non ci sono triccaballacche e putipù, è una città matura, una Napoli senza Pulcinella, che aspetta di vincere e godersi questo grande e atteso traguardo”. Conclude lo scrittore partenopeo.