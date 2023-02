Meret, l’agente: “Estate strana ma voleva restare a Napoli. Con Sirigu e Gollini…

L’agente di Alex Meret rivela che il suo assistito ha vissuto un’estate strana ma voleva restare a Napoli: si sofferma poi sul rapporto con Sirigu e Gollini

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, esprime il suo parere sulla stagione del portiere del Napoli. Ai microfoni di DAZN, il noto operatore di mercato si sofferma su cosa sta accadendo all’estremo difensore friulano sin da luglio: “Meret? L’estate di Alex è stata proprio un’estate strana, poi dopo credo che il buon senso abbia prevalso su tutti i fronti. Grazie alle parti in causa siamo riusciti a rinnovare il contratto per farlo rimanere, perché la sua volontà alla fine era quella di restare in azzurro. Così è stato per la gioia di tutti”.

Pastorello rivela che la volontà di Meret è sempre stata quella di restare a Napoli

Federico Pastorello continua poi a parlare: “Sono davvero molto contento per Alex perché si è ripreso il palcoscenico che merita. Scudetto? Speriamo che a fine stagione possiamo gioire fino in fondo per questa grande annata a tinte azzurre. Lui è molto contento”.

Il manager conclude sul rapporto che aveva Alex Meret con Salvatore Sirigu e l’amicizia con Pierluigi Gollini? “Non c’è nessun tipo di problema, con Gollini ha un buon rapporto e aveva un buon rapporto anche con Sirigu”.