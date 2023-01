Venerato: “Meret può lasciare Napoli. La verità su Caprile”

Ciro Venerato dà le ultime novità di calciomercato sul Napoli, si parla del tema portieri con Alex Meret ed Elia Caprile.

Meret sta disputando un’ottima stagione in maglia azzurra, ma il suo contratto con il Napoli è stato prolungato solo di una stagione. Frutto di un’estate tormentata in cui Meret è stato ad un passo dallo Spezia prossima avversaria del Napoli in Serie A.

Ora il portiere sta dimostrando di poter essere l’estremo difensore di una squadra che lotta per lo scudetto ed il discorso può cambiare completamente. Ma intanto le voci di mercato intorno a Meret non si spengono, dato che sta mettendo in mostra grande qualità tecniche e non solo.

Napoli: Meret, Gollini e Caprile

Il punto sul futuro dei portieri del Napoli è stato fatto da Ciro Venerato che ai microfoni di 1 Football Station ha detto: “Non ci sono novità. Incontro con l’agente Pastorello al termine della stagione, si capirà così se ci sarà l’esigenza di rinnovare o di andare altrove. Il Tottenham è interessato al ragazzo, club che ha contattato anche l’entourage del ragazzo in questo mercato. Vicario possibile successore di Alex. L’opzione Caprile invece dipenderà dal futuro riscatto o meno di Gollini e ricoprirà il vice di secondo portiere di Meret o di Vicario“.