Napoli-Cremonese: sarà ancora un bagno di folla, la carica dei tifosi

Napoli-Cremonese i biglietti sono quasi esauriti, restano gli ultimi posti per il settore tribuna Posillipo, distinti inferiori e Curve inferiori.

Si va di nuovo verso il sold-out per Napoli-Cremonese match della 22sima giornata di Serie A che si gioca domenica 12 febbraio alle ore 20.45. Gli azzurri andranno in campo per restare almeno a 13 punti di vantaggio dalla seconda in classifica.

Ma i partenopei potranno contare sulla spinta dello stadio Diego Armando Maradona, che sarà pieno almeno per 50 mila spettatori. Sono andati infatti a ruba i tagliandi per la prossima sfida casalinga del Napoli in Serie A.

Napoli-Cremonese: quali settori sono ancora disponibili

Come si evince dal sito di TicketOne che vende i tagliandi per le partite della SSC Napoli, restano solo gli ultimi posti. Per la sfida Napoli-Cremonese sono disponibili questi settori:

Tribuna Posillipo, Nisida, Distinti inferiori: ultimi posti.

Curva A inferiore: disponibilità media.

Curva B inferiore: disponibilità bassa.

È possibile anche in questi giorni continuare a comprare i tagliandi per la partita, quindi è possibile arrivare molto vicini al tutto esaurito. Ancora una volta gli uomini di Spalletti potranno contare sul sostegno del pubblico, proprio come ha chiesto il tecnico toscano. L’allenatore ha sottolineato che in questi frangenti la spinta del Maradona può essere anche più importante della sua indicazioni tecnico e tattiche.