Santoriello odia la Juve? Spunta la verità e non farà piacere ai tifosi bianconeri

Ciro Santoriello al centro delle polemiche per un video del 2019 nel quale afferma di odiare la Juventus, ma la verità è ben diversa.

Ciro Santoriello è un pubblico ministero che sta conducendo l’inchiesta Prisma sulla Juventus. L’inchiesta è stata avviata a seguito di una serie di controlli da parte di Consob e Covisoc per analizzare alcune operazioni di mercato poco chiare effettuate dalla Juventus. Negli ultimi tempi, Santoriello è stato al centro di molte critiche a causa di un video diventato virale e che sta facendo molto discutere.

SANTORIELLO ODIA LA JUVE? FAKE NEWS DI ALCUNI MEDIA

Il video in questione risale al 2019 e ritrae Santoriello durante un convegno sul modello organizzativo delle società calcistiche. In questo video, il pubblico ministero ha dichiarato: “Sono un tifoso accanito del Napoli e odio la Juventus…diciamo che come tifoso il Napoli è importante per me, e come pubblico ministero ovviamente sono anti-juventino, cioè contro i ladrocini in campo e mi è toccato scrivere l’archiviazione“.

Questa dichiarazione di Santoriello ha generato molte polemiche, ma è importante contestualizzarla. Come riportato dall’agenzia ANSA, nel video completo, Santoriello stava spiegando le ragioni per cui aveva scagionato la dirigenza della Juventus al termine dell’indagine per falso in bilancio nel 2016. In quel caso, vi era anche Andrea Agnelli fra i cinque indagati e si parlava di una presunta irregolarità nei bilanci della Juventus per gli anni 2015 e 2016. Dopo aver eseguito un’indagine e non aver riscontrato alcuna irregolarità, Santoriello ha deciso di archiviare il caso.

Ciro Santoriello è nato a Latina nel 1965, si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma nel 1989 e poi è diventato magistrato nel 1991. Attualmente, è sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Torino e viene considerato molto preparato sui reati economici. Santoriello fa parte del pool di magistrati del Gruppo di Diritto Penale dell’Economia a Torino, insieme a Mario Bendoni e al procuratore aggiunto Marco Gianoglio.

Nonostante le polemiche, Santoriello ha ricevuto il sostegno di molte persone, come Luigi Chiappero, avvocato della Juventus nel caso Suarez e anche nell’inchiesta Prisma. Chiappero ha dichiarato in un’intervista a La Stampa che Santoriello è un magistrato molto colto e che non ha mai confuso il calcio con il diritto: “Un magistrato colto che non ha mai confuso il calcio con il diritto. A tal proposito ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della società bianconera“.