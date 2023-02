Ziliani: “La Juve è ormai in B, ma alza polveroni grazie a i media compiacenti. Vergognosi”

Paolo Ziliani esprime la sua opinione sulle inchieste che vedono coinvolta la Juventus attraverso il suo profilo Twitter.

Il giornalista Paolo Ziliani ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della Juventus attraverso il suo profilo Twitter. Ziliani afferma che la Juventus potrebbe essere penalizzata con una retrocessione in Serie B o addirittura in Serie C, a causa di una grave violazione dell’articolo 4 sulla lealtà sportiva.

“Non è pensabile che la Juventus possa evitare – ed è la migliore delle ipotesi – la serie B con forte penalizzazione (30-40 punti) per non dire la serie C. Se ciò non accadesse vorrebbe dire liberi tutti, il calcio italiano è un Far West, chi truffa vince. E l’ho già detto ma lo ripeto: lo scudetto 2019-20 potrebbe essere revocato. Tutti i tesserati coinvolti saranno squalificati per almeno un mese. La Juventus pagherà un’ammenda da uno a tre volte l’ammontare della cifra oggetto di reato, più di 100 milioni quindi.

Se il -15 ricevuto per le plusvalenze è stato inflitto, come la Corte d’Appello ha ben spiegato, più che per le plusvalenze in sè per la smaccata, grave e ripetuta violazione dell’art. 4, quello della lealtà sportiva, qui siamo di fronte alla slealtà più conclamata”.

Ziliani, inoltre, prevede che la Juventus affronterà anche altri processi per le sue manovre stipendiarie e la sua partnership con società terze.

“Detto en passant, il processo “manovre stipendi” non sarà nemmeno l’ultimo: ci sarà anche quello sulla “partnership con società terze” (i club amici come Atalanta e Sassuolo) in cui la Juventus dovrà rispondere dello sfregio inferto alla regolarità dei campionati“.

Ziliani infine sostiene che la Juventus sta attualmente affondando e che nessuno potrà salvarla, ma che sta cercando di intorbidire le acque attraverso i media “made in Italy”. Ha concluso dicendo che alla fine, la Juventus finirà in Serie B o addirittura in Serie C.

“La Juventus sta colando a picco e nessuno la potrà salvare. Per questo con l’aiuto dei vergognosi media “made in Italy” sta alzando polveroni su ogni cosa per intorbidire le acque e creare caos e confusione. Ma non servirà. La Juve è in B. O forse in C“.