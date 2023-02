Signori – Il caso Santoriello mette in ombra il campionato del Napoli

Il caso Santoriello può mettere in ombra il campionato del Napoli, a scriverlo è Il Giornale che torna sulla questione del pm dell’inchiesta Prisma.

Il Napoli ha 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica in Serie A, l’Inter. Un campionato di altissimo livello quello degli uomini di Spalletti, che però i media mainstream stanno cercando in ogni modo di sminuire.

“La storia ci ha abituati, purtroppo, agli odiatori seriali. Un po’ meno ad un magistrato “odiatore”, seppur per tifo. Ed è un peccato che questa bella stagione del Napoli rischi di essere messa in discussione proprio da tifosi definibili “eccellenti”, offrendo un alibi agli juventini” scrive oggi Riccardo Signori su Il Giornale.

Nell’articolo si ricostruisce la vicenda Santoriello e si sottolinea anche che il video è del 2019 e che il pool di pm che gestisce l’inchiesta Prisma sono tre. Ma poi viene anche scritto: “Ora, in un mondo dove si dubita anche di un arbitro nato a Seregno designato per un match fra Inter e Napoli, immaginate cosa possa pensare il mondo Juve di queste parole in fuorigiri. Non a caso, prima di Salernitana-Juve, Francesco Calvo, neo cfo bianconero, ha commentato la vicenda: «Alcune frasi estrapolate dal proprio contesto possono assumere un significato diverso da quello che hanno in verità… Questo vale per la Juventus e per il caso citato. La Juventus dà sempre rispetto e allo stesso tempo pretende rispetto in tutto l’iter giudiziario“.

Va ricordato che nulla può mettere in ombra il fantastico campionato del Napoli. Anche perché dopo Napoli-Juventus 5-1 i bianconeri erano già a 10 punti di distanza dagli azzurri e non avevano ancora ricevuto la penalizzazione. Quindi se la si vuole buttare in caciara per sminuire il Napoli, basta dirlo.