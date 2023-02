Pistocchi: “Indagine Prisma non è solo Santoriello”, risposta secca ai tifosi juventini

Maurizio Pistocchi scrive i nomi dei tre magistrati che si sono occupati dell’indagine Prisma a carico della Juve, sono: Santoriello, Bendoni e Gianoglio.

Il giornalista ha voluto chiarire la questione perché in queste ore si assiste alle proteste dei tifosi bianconeri. Il tutto nasce da un video di Ciro Santoriello, pm dell’inchiesta Prisma che durante un convegno ha detto di odiare la Juve e tifare Napoli.

Chiaramente la fede calcistica non pregiudica l’imparzialità del magistrato, ma questo è bastato ai tifosi della Juventus per scatenare il putiferio sui social. In tanti parlano di “abuso di potere“. C’è chi si sente defraudato e chi invece si sente “vittima del sistema che va contro la Juventus“.

Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Pistocchi che scrive: “Il pool della Procura di Torino che guida l’indagine Prisma sulla Juventus è composto da tre magistrati: Santoriello, Bendoni e Gianoglio. Ovviamente le risultanze dell’inchiesta sono frutto del lavoro coordinato di tutti e tre i magistrati, non del tifo calcistico“. La precisazione di Pistocchi è importante, poiché sottolinea, qualora ce ne fosse stato bisogno, che ovviamente Santoriello non poteva in alcun modo decidere da solo.

Quindi ancora di più non c’è assolutamente nulla da sospettare, visto che c’erano ben tre magistrati a seguire l’inchiesta.