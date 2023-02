Napoli: il report degli allenamenti, Ostigard assente

Il Napoli si sta allenando al Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida con la Cremonese della 22sima giornata di Serie A.

Dopo la vittoria del Napoli con lo Spezia, Luciano Spalletti ha concesso un giorno di riposo agli azzurri. Oggi a Castel Volturno sono ricominciati gli allenamenti, con l’obiettivo di arrivare preparati a Napoli-Cremonese, sfida del 12 febbraio 2023 alle ore 20.45.

“La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato domenica hanno svolto attivazione in palestra, lavoro di potenza aerobica ed esercitazione tecnica in campo. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e di seguito si sono spostati in campo dove hanno svolto esercitazione tecnica e partita a campo ridotto. Ostigard non si è allenato per sindrome influenzale” fa sapere la società attraverso il suo sito ufficiale.

Spalletti continua a spronare i suoi giocatori in vista della sfida con la Cremonese. Il tecnico azzurro non vuole lasciare nulla al caso. Nonostante ci siano 13 punti di vantaggio, l’allenatore sa che non si può mollare e bisogna sempre puntare ai tre punti. Ovviamente si farà anche qualche calcolo per la partita di Champions League con l’Eintracht Francoforte che arriverà dopo la gara con il Sassuolo.