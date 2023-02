Eintracht Francoforte-Napoli, settore ospiti sold-out in 21 minuti

Sold-out in appena 21 minuti per il settore ospiti dello stadio per la partita di Champions League tra Eintracht Francoforte-Napoli

Ventuno minuti: tanto è durata la vendita di biglietti del settore ospiti dello stadio “Deutsche Bank Park” per la partita tra Eintracht Francoforte e Napoli. I biglietti riservati ai tifosi del Napoli sono stati polverizzati in pochissimo tempo, nella prima fase di vendita che riguarda gli abbonati. Quindi nulla è rimasto per la vendita libera che parte giovedì alle 12 per i non abbonati.

Polverizzati i biglietti del settore ospiti di Eintracht Francoforte-Napoli

Sui social monta la protesta dei tifosi. Pietrangelo Chierchia, presidente Napoli Club Udine, ha infatti affermato il proprio rammarico: “Eintracht Frankfurt-Napoli… in poco più di 20 minuti bruciati tutti i biglietti del settore ospiti…. tutto esaurito! Rimpiango i tempi quando potevo acquistarmi con tutta calma i biglietti per seguire il mio Napoli”.

La grande stagione sta spingendo in tanti a non perdersi neanche una delle esibizioni del Napoli tra campionato e Champions League, per cui ogni volta che il Napoli mette in vendita i biglietti, parte la corsa ad assistere alle partite che sia in Italia od in Europa. Una carovana colorata di azzurro che vuole proteggere i propri beniamini e supportarli verso la vittoria.