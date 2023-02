Juve, Chiappero difende il pm Santoriello: “Non confonde il calcio con il diritto”

L’avvocato Luigi Chiappero difende il pubblico ministero Ciro Santoriello, dicendo che non ha mai confuso il calcio con il diritto

Il legale Luigi Chiappero difende a spada tratta Ciro Santoriello, il pm dell’inchiesta Prisma sulle plusvalenze fittizie che ha coinvolto la Juventus. A La Stampa ha espresso la sua opinione l’avvocato che ha svolto il ruolo di difesa del club bianconero al processo sull’esame-farsa di Luis Suarez per l’ottenimento della cittadinanza italiana ed attualmente difende due ex dirigenti della ‘Veccia Signora’, Marco Re e Stefano Bertola, nel procedimento relativo alla stessa inchiesta Prisma.

Monta la polemica per le parole di Santoriello sul Napoli e sulla Juventus

Il riferimento è infatti alla polemica del giorno, con le parole di Santoriello che, in un convegno, aveva fatto delle battute ironiche sulle sue passioni calcistiche: “Lo ammetto: seguo e sono tifosissimo del Napoli ed odio la Juventus. Diciamo che, come tifoso, è importante il Napoli, ma come Pubblico Ministero sono anti-juventino”.

In merito a tali parole, l’avvocato Luigi Chiappero ha dichiarato a La Stampa: “Santoriello è un magistrato colto, che non ha mai confuso il calcio con il diritto. Inoltre, ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della Juventus”.