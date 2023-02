Albanese: “Juve danneggiata con la Salernitana”, la riposta di Ziliani è incredibile

Giovanni Albanese parla di Juve-Salernitana match in cui è stato annullato per errore un gol regolare di Arek Milik.

“La Juventus è stata oggettivamente penalizzata nella gara d’andata con la Salernitana per l’annullamento di un gol regolare: sarebbe valso la vittoria e i 3 punti. Come mai, una volta acquisite le immagini, non è stato aperto alcun procedimento per riconoscere l’errore tecnico?” scrive sui social Giovanni Albanese, giornalista di Gazzetta dello Sport, ricordando l’errore che c’è stato all’andata nella sfida tra bianconeri e granata.

Ma non è mancata la risposta di Paolo Zialiani che ad Albanese ha detto: “Perché se lo si facesse retroattivamente i 36 scudetti diventerebbero 6, non vi conviene“.

In queste ore intorno alla Juve c’è grande dibattito. I tifosi bianconeri sono scatenati sui social, sono convinti di essere al centro di un sistema che li vuole fuori dai giochi. Il tutto è partito da un video di Ciro Santoriello, pm che ha gestito il caso plusvalenze della Juventus e che ha detto di odiare i bianconeri. La polemica sta montando sul web e non solo, con i supporters juventini che si sentono presi in giro. Il tema è molto caldo ed esce fuori mentre gli avvocati della Juventus preparano il ricorso al collegio di garanzia del Coni per annullare la sentenza della corte federale che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla squadra di Allegri.