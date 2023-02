Ziliani: “Santoriello magistrato al di là di ogni sospetto”

Il giornalista Paolo Ziliani difende Ciro Santoriello dicendo che è un magistrato al di là di ogni sospetto

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani pubblica un nuovo post sui social per sottolineare lo scandalo che riguarda la Juventus della famiglia Agnelli. In tale post il giornalista si sofferma anche sulla polemica del giorno, con alcune dichiarazioni del passato dette dal pm Santoriello: “Dal 1994 Moggi ha avvelenato il calcio italiano per 12 anni Poi i tribunali, la B, un paio d’anni di assestamento Quindi Agnelli dal 2010: 13 stagioni di calcio truccato e riecco i tribunali e la vergogna Bisognerebbe radiarla, la #Juventus Invece tutti a disperarsi per il -15″.

Per Ziliani la Juventus merita la radiazione per quello che ha compiuto in questi anni

Ziliani prosegue: “Dunque abbiamo un presidente FJGC, Gravina, che avvisò Moggi delle indagini aperte sul suo conto a Calciopoli e che s’incontrava segretamente a casa di Agnelli, ma il ministro dello sport Abodi segnala a chi di dovere il pm tifoso del Napoli che indaga sulla Juventus“.

Infine Ziliani conclude: “Nonostante la discesa in campo di Abodi, Ministro dello sport, di Gravina presidente FJGC e dei media zerbini, persino alla Real Casa dicono: “Santoriello al di sopra di ogni sospetto, magistrato preparatissimo su reati economici & bilanci”. Questo sì è un vero guaio”.